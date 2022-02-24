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2022
https://1prime.ru/state_regulation/20220224/836167086.html
В ЕС рассказали о новых санкциях против России
Экономика
Новости
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НОВЫЙ ПАКЕТ САНКЦИЙ ЕС ПРОТИВ РОССИИ ВКЛЮЧАЕТ ФИНАНСОВЫЙ СЕКТОР, ЭНЕРГЕТИКУ, ТРАНСПОРТ, ТОВАРЫ ДВОЙНОГО НАЗНАЧЕНИЯ — ВЫВОДЫ САММИТА ЕС ПРАЙМ, 24.02.2022
экономика, новости
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