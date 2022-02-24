2022-02-24T23:12:18+03:00
2022-02-24T23:12:18+03:00
2022-02-24T23:12:18+03:00
2022
https://1prime.ru/state_regulation/20220224/836167101.html
США обозначили запретные зоны для полетов своей авиации
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ЗАПРЕТНЫЕ ДЛЯ ПОЛЕТОВ АМЕРИКАНСКОЙ АВИАЦИИ ЗОНЫ РАСПРОСТРАНЯЮТСЯ НА ВСЮ ТЕРРИТОРИЮ УКРАИНЫ И БЕЛОРУССИИ – РЕГУЛЯТОР США ПРАЙМ, 24.02.2022
транспорт, бизнес, экономика, мировая экономика, новости, сша, авиация, полеты
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 24 фев — ПРАЙМ. ЗАПРЕТНЫЕ ДЛЯ ПОЛЕТОВ АМЕРИКАНСКОЙ АВИАЦИИ ЗОНЫ РАСПРОСТРАНЯЮТСЯ НА ВСЮ ТЕРРИТОРИЮ УКРАИНЫ И БЕЛОРУССИИ – РЕГУЛЯТОР США