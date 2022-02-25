МОСКВА, 25 фев — ПРАЙМ. Великобритания не успокоится, пока не разрушит экономику России, заявила глава британского МИД Лиз Трасс. Великобритания наложила санкции на ВТБ и "Аэрофлот"

"Мы не успокоимся, пока экономика России не будет разрушена, а суверенитет и территориальная целостность Украины не восстановлены", — говорится в ее заявлении.

Она добавила, что санкции будут иметь незамедлительные последствия для "богатой элиты России и внутреннего окружения" президента РФ Владимира Путина.

В четверг премьер-министр Великобритании объявил новый пакет санкций в отношении России в связи с военной операцией на Украине. В частности под санкциями оказались вице-президент ВТБ Денис Бортников, глава Промсвязьбанка Петр Фрадков, акционер Сибура Кирилл Шамалов, гендиректор ОАК Юрий Слюсарь, глава Новикомбанка Елена Георгиева. В санкционный список также попали "Ростех", Объединенная авиастроительная корпорация, Объединенная судостроительная корпорация, корпорация "Тактическое ракетное вооружение", Уралвагонзавод", ВТБ и "Аэрофлот".

Утром в четверг президент РФ Владимир Путин объявил, что принял решение о специальной военной операции по демилитаризации Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи". По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.

Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы и авиация. В министерстве заверили, что гражданскому населению ничего не угрожает.