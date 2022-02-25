МОСКВА, 25 фев — ПРАЙМ. Паника в попытке спасти сбережения в период волатильности и неопределенности чревата большими рисками понести убытки; приобретать технику и другие крупные покупки стоит только в случае необходимости, а в наличности достаточно иметь сумму, равную регулярным расходам за три-четыре дня, сказал РИА Новости первый вице-президент ЦСР Глеб Покатович. Стало известно, в какой валюте россияне хранят свои сбережения

"Ажиотажные действия порождают большой риск понести потери. Если нет острой потребности в валюте для своей текущей жизни, то покупать ее по запредельному курсу смысла нет, тем более что ЦБ следит за ситуацией и активно вмешивается в нее, чтобы обеспечить финансовую стабильность. А снимать средства с вклада можно только в том случае, если вы понимаете, что с ними делать", — полагает Покатович.

Он отметил, что покупать технику или, например, автомобиль в текущей ситуации нужно "только в том случае, если она по каким-то причинам нужна именно сейчас. Он также отметил, что на фоне высокой инфляции во второй половине прошлого года многие успели приобрести дорогостоящие товары.

На вопрос о том, какой минимальный запас наличности стоит иметь на руках, как в рублях, так и валюте, он предложил исходить из уровня расходов. "Вряд ли больше суммы ваших регулярных расходов за три-четыре дня в рублях, потому что расплачиваться наличными долларами нельзя и их все равно придется обменивать", — сказал Покатович.

Он также выразил уверенность, что покупать впрок продукты и консервы нужно только "в объемах, которые нужны для потребления". Страхи того, что привычку безналичных расчетов стоит забыть, тоже безосновательны. "Все платежные системы работают, поэтому нет причин отказываться от безналичных платежей", — добавил он.

Что касается инвестиций на фондовом рынке, то в условиях высокой волатильности общей рекомендации быть не может. "На фондовом рынке даже в нынешних условиях возможны отскоки, которыми могут пользоваться грамотные инвесторы, но это требует высокой квалификации. Поэтому каждый инвестор оценивает свои финансовые риски самостоятельно либо делегирует эти решения профессиональным управляющим", — отметил эксперт.

Среди традиционных защитных инструментов он перечислил драгоценные металлы и бумаги золотодобывающих компаний. "Но для того, чтобы они сработали как страховка, приобретать их стоило в периоды большего спокойствия на рынке. В целом же диверсификация сбережений – самая разумная стратегия в любой ситуации. Это касается как соотношения между вкладами и другими финансовыми инструментами, так и валютной "корзины", — заключил он.