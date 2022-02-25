МОСКВА, 25 фев — ПРАЙМ. Новая Зеландия в связи с ситуацией на Украине запрещает экспорт в Россию товаров военного назначения в качестве "четкого сигнала поддержки Украины", заявила премьер-министр страны Джасинда Ардерн. Центральный банк Новой Зеландии повысил официальную процентную ставку

"Хотя экспорт из Новой Зеландии в этой категории ограничен, полный запрет является важным шагом, поскольку … посылает четкий сигнал поддержки Украине", — говорится в обращении премьера, размещенном на сайте NZ Radio.

Премьер также объявила о замораживании консультаций между министерствами иностранных дел двух стран.

Кроме того, власти Новой Зеландии вводят визовые ограничения против российских чиновников и других лиц, которые, по их мнению, причастны к эскалации на Украине.

Утром в четверг президент РФ Владимир Путин объявил, что принял решение о специальной военной операции по демилитаризации Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи". По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.

Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы и авиация. В министерстве заверили, что гражданскому населению ничего не угрожает. Спустя примерно два часа после этого Минобороны добавило, что украинские пограничники "никакого сопротивления не оказывают", украинские средства ПВО подавлены, военная инфраструктура военных авиабаз выведена из строя.