МОСКВА, 25 фев — ПРАЙМ. Крупная российская сеть электроники DNS на фоне роста курса доллара подняла цены на товары до 30%, сообщил директор DNS Дмитрий Алексеев. В России изменились цены на ряд продуктов

"Вчера мы в одночасье столкнулись с проблемой, что вся наша деятельность превратилась в распределение дефицита. Возник ажиотажный спрос, появились сбои в работе сайта. Продажи выросли почти в два раза. Это сказалось и на ценах. Сейчас рост составил до 30%. И мы не можем утверждать, что не будет дальнейшего роста", — написал Алексеев в своем Telegram-канале.

По его словам, на фоне введения технологических санкции пока не понятно, как будут происходить поставки большого перечня товаров.

"Ситуация развивается по настолько плохому сценарию, что планировать что-то невозможно", — добавил Алексеев.

Как передает корреспондент РИА Новости, в банках Владивостока с четверга наблюдается повышенный спрос на снятие средств с карт и вкладов. В пятницу утром в ряде банкоматов "Сбербанка" нет наличности.

DNS – крупная российская сеть электроники и бытовой техники. По версии Forbes, в 2021 году стала 22-й в рейтинге крупнейших частных компаний в России. Штаб-квартира компании расположена во Владивостоке.

Курс доллара расчетами "завтра" на 22.46 мск четверга рос на 3,7 рубля, до 84,86 рубля, евро — на 3,4 рубля, до 95,1 рубля.

Ранее в четверг доллар обновил исторический максимум, подскочив до 89,6 рубля, евро – до 99,99 рубля (максимум с 2014 года, когда он максимально дорожал до 100,74 рубля).