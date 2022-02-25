МОСКВА, 25 фев — ПРАЙМ. Евросоюз новыми санкциями в области виз намерен сделать так, чтобы у российских дипломатов и бизнесменов больше не было "привилегированного доступа" в его страны, сказала глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на пресс-конференции после внеочередного саммита ЕС. Евросоюз введет запрет на продажу России самолетов

На этой встрече было принято решение о новом пакете ограничительных мер в отношении России.

"По визам. Дипломаты и связанные с ними группы, а также бизнесмены больше не будут иметь привилегированного доступа в Евросоюз", — сказала она.

Теперь решение по новым санкциям должно быть закреплено юридически.