Евросоюз планирует ввести санкции в области визового режима
Урсула фон дер Ляйен: Евросоюз отменит "привилегированный" въезд для дипломатов и бизнесменов России
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МОСКВА, 25 фев — ПРАЙМ. Евросоюз новыми санкциями в области виз намерен сделать так, чтобы у российских дипломатов и бизнесменов больше не было "привилегированного доступа" в его страны, сказала глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на пресс-конференции после внеочередного саммита ЕС.
На этой встрече было принято решение о новом пакете ограничительных мер в отношении России.
"По визам. Дипломаты и связанные с ними группы, а также бизнесмены больше не будут иметь привилегированного доступа в Евросоюз", — сказала она.
Теперь решение по новым санкциям должно быть закреплено юридически.