МОСКВА, 25 фев — ПРАЙМ. Биткоин в пятницу утром дорожает в рамках коррекции на 11% после того, как днем ранее показатель опустился ниже 35 тысяч долларов впервые с 23 января, свидетельствуют данные торгов. Курс доллара в обменниках Киева побил абсолютный рекорд

На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин по состоянию на 7.44 мск дорожал на 11,6% — до 38,7 тысячи долларов. По данным портала CoinMarketCap, высчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, биткоин дорожал на 11,34% — до 38,797 тысячи долларов. Динамика везде приводится за сутки.

Цена биткоина восстанавливается в пятницу утром после сильного снижения торговым днем ранее, чему способствовали события вокруг Украины. После признания президентом РФ Владимиром Путиным суверенитета Донецкой и Луганской народных республик Путин сообщил, что принял решение о специальной военной операции в Донбассе.

В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи". Он добавил, что "в связи с этим, в соответствии со статьей 51, часть 7 Устава ООН, с санкции Совета Федерации и во исполнение ратифицированных Федеральным Собранием договоров о дружбе и взаимопомощи с ДНР и ЛНР, мной принято решение о проведении специальной военной операции".

В ответ на данные действия ряд стран принял решение о введении санкций против России. Криптоинвесторы негативно реагируют на геополитическую напряженность.