МОСКВА, 25 фев — ПРАЙМ. АК "Алроса" в настоящее время имеет низкий уровень чистого долга, заявил РИА Новости представитель компании, комментируя введение новых санкций США. В "Россельхозбанке" рассказали о работе в условиях внешних шоков

США в рамках новой волны санкций вводят ограничения на привлечение заемных средств и размещение акций в отношении 13 российских государственных и частных компаний и банков, сообщило американское министерство финансов. Мера затрагивает любые транзакции с новыми выпусками долговых обязательств со сроком обращения более 14 дней и новые эмиссии акций "Газпрома", "Газпром нефти", "Транснефти", "Ростелекома", "Русгидро", "Алросы", "Совкомфлота", РЖД, Сбербанка, Газпромбанка, Россельхозбанка, а также Альфа-банка и Московского кредитного банка.

"Алроса" на данный момент имеет низкий уровень чистого долга, между 0.0х и 0.5 EBITDA, и практически нулевой краткосрочный долг — сроки погашения приходятся на период с 2025 по 2027 годы", — сказал собеседник РИА Новости.

"Алроса" — крупнейший в мире производитель алмазов в каратах, на ее долю приходится 27% мировой и 95% российской добычи алмазов. Компания ведет добычу в Якутии и Архангельской области, разрабатывая 11 кимберлитовых трубок и 16 россыпных месторождений. Объем продаж алмазов и бриллиантов "Алросы" в 2021 году достиг 4,169 миллиарда долларов.