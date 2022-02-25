МОСКВА, 25 фев — ПРАЙМ. Чистая прибыль немецкого химического концерна BASF SE за 2021 год составила 5,523 миллиарда евро против убытка в 1,06 миллиарда годом ранее, свидетельствуют данные финансовой отчетности компании. Чистая прибыль Lenovo достигла рекорда

Разводненная прибыль в пересчете на одну акцию по итогам года составила 6,01 евро против убытка в 1,15 евро в 2020 году. Выручка выросла на 32,9%, до 78,598 миллиарда евро.

При этом по итогам четвертого квартала чистая прибыль BASF составила 898 миллионов евро, сократившись на 14,9% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. Прибыль в пересчете на одну акцию по итогам отчетного периода составила 0,98 евро против 1,15 евро годом ранее. Выручка компании по сравнению с тем же периодом 2020 года выросла на 24,3%, до 19,776 миллиарда евро.

BASF прогнозирует, что в 2022 году рост глобальной экономики несколько замедлится после активного восстановления в 2021 году. Компания ожидает, что в текущем году промышленное производство вырастет на 3,8%, химическое – на 3,5%. В связи с этим компания прогнозирует выручку в текущем году на уровне в 74-77 миллиардов евро.

BASF — немецкая компания, производящая химикаты, пластмассы, специальные продукты, средства защиты растений. Ее дочерние структуры занимаются добычей нефти и газа. Компания работает более чем в 80 странах.