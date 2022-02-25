МОСКВА, 25 фев — ПРАЙМ. Чистая прибыль Evraz по МСФО в 2021 году составила 3,107 миллиарда долларов, что в 5,6 раза больше по сравнению с предыдущим годом (858 миллионов долларов), следует из сообщения компании. Чистая прибыль немецкой BASF выросла в 2021 году

Показатель EBITDA вырос в 2,3 раза, до 5,015 миллиарда долларов, его рентабельность увеличилась до 35,4% с 22,7% годом ранее. Выручка возросла на 45,2%, до 14,159 миллиарда долларов. Свободный денежный поток вырос в 2,2 раза, до 2,257 миллиарда долларов.

Чистый долг компании в течение отчетного периода снизился на 20,5% и на 31 декабря составил 2,667 миллиарда долларов. Его соотношение к к EBITDA за предыдущие 12 месяцев составило 0,5х против 1,5х годом ранее. Капзатраты выросли на 40%, до 920 миллионов долларов.

Себестоимость продукции в денежном выражении составила для слябов 308 долларов за тонну (рост на 44,6%), что было обусловлено удорожанием сырья (железной руды, угля и ферросплавов) и увеличением стоимости вспомогательных операций, а также расходов на обслуживание и ремонт. Себестоимость угольного концентрата выросла на 32%, до 41 доллара за тонну, в основном из-за роста стоимости добычи.

"В 2021 году металлургическая индустрия развивалась преимущественно под влиянием колебаний спроса. Компании отрасли увеличили объём производства в ожидании роста спроса со стороны строительного сектора и промышленности. Под давлением опережающих темпов восстановления экономики цены на сталь достигли многолетних максимумов. На фоне роста международных рынков Evraz смог добиться выдающихся финансовых результатов за год", — приводятся в сообщении слова президента Evraz Алексея Иванова.

Evraz планирует в 2022 году увеличить капзатраты по сравнению с прошлым годом на 20%, до примерно 1,1 миллиарда долларов, следует из материалов компании.

"Целевой показатель капитальных вложений на 2022 финансовый год составляет около 1,1 миллиарда долларов", — говорится в презентации Evraz. При этом в случае прекращения экспорта за пределы СНГ, компания может сократить годовые капитальные затраты до 500 миллионов долларов, уточняется в годовом отчете.

Как отмечается, масштабной модернизации подвергнется Нижнетагильский металлургический комбинат ("Евраз НТМК"). На предприятии модернизируют рельсобалочный стан, наладят передачу прямого коксового газа на очистку в цех улавливания номер один, реконструируют участок чугунолитейных машин доменной печи, построят турбины для регенерации несжатого газа для взрывных работ.

Кроме этого, компания планирует запустить новый проект разработки Собственно-Качканарского месторождения и модернизировать Таштагольский рудник. В сегменте "Евраз Северная Америка" планируется наладить стан для производства длинных рельсов на заводе в Пуэбло (США).

В угольном сегменте планируется приобретение шахт "Алардинская" и "Осинниковская", а также закупка собственного оборудования для ведения открытых горных работ на шахте "Распадская-Коксовая".

Evraz — вертикально интегрированная металлургическая и горнодобывающая компания с производственными активами в России, США и Канаде. Входит в число крупнейших производителей стали в мире по объемам производства. В 2020 году Evraz снизил выпуск стали на 1,3% — до 13,6 миллиона тонн. В 2021 году Evraz снизил выпуск стали на 0,4% — до 13,57 миллиона тонн.