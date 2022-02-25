РИМ, 25 фев — ПРАЙМ. Правительство Италии в связи с санкциями против России по обострению на Украине планирует увеличить поставки газа из других стран, заявил премьер страны Марио Драги.

"Правительство работает над подготовкой всех необходимых мер для более эффективного преодоления возможного энергетического кризиса. Мы надеемся, что эти планы будут не нужны, но мы не можем быть застигнуты врасплох", — заявил он в ходе специального информационного сообщения в Палате депутатов.

"Чрезвычайные меры включают в себя большую гибкость в потреблении газа, приостановки в промышленности и правила потребления газа в теплоэлектрической сфере, где при этом действуют меры по снижению нагрузки. Правительство также работает над увеличением альтернативных поставок. Мы намерены увеличить импорт сжиженного природного газа по другим маршрутам, например, из США", — сказал Драги.

При этом, отметил премьер, средством борьбы c кризисом в энергетике может быть решение об открытии в Италии угольных электростанций, от которых страна ранее отказалась. Целью этого, заявил Драги, является ликвидация краткосрочного возможного дефицита.