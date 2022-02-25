МОСКВА, 25 фев — ПРАЙМ. Россия готова к импортозамещению любой номенклатуры в промышленности, выстроены все алгоритмы ответов на технологические вызовы, которые могут возникать, сообщили в пресс-службе Минпромторга РФ. В Германии планируют снизить импорт угля из России

"Российская Федерация реализует программы импортозамещения с 2014 года. За это время выстроены все алгоритмы ответов на технологические вызовы, которые могут возникать, в том числе и как следствие нарушения по объективным причинам глобальных цепочек поставок, и в результате введения санкций", — отметили в министерстве.

"Созданы и работают как системные, так и отраслевые меры поддержки российских производителей – это позволяет при необходимости находить решения по импортозамещению любой номенклатуры", — пояснили в Минпромторге.

"Иностранная продукция в критически важных отраслях все последние годы последовательно замещается продукцией производства РФ и стран ЕАЭС, в настоящее время акцент делается на импортозамещении сырья и комплектующих. Поэтому, в принципе, мы сейчас готовы к любому развитию событий, государство не пожалеет сил и средств для поддержки отечественных производителей", — подчеркнули в министерстве.