МОСКВА, 25 фев — ПРАЙМ. Официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков сообщил журналистам в пятницу, что подразделения Вооруженных сил РФ блокировали Киев с западного направления. Путин объявил о специальной военной операции в Донбассе

По его словам, основные силы ВДВ соединились с подразделениями российского десанта на аэродроме Гостомель и тем самым обеспечили блокирование города.

Конашенков подчеркнул, что армия России не будет наносить никаких ударов по жилым кварталам Киева.

Он также добавил, что подразделения ВС РФ блокировали украинский город Чернигов.