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https://1prime.ru/state_regulation/20220225/836176726.html
В Минобороны России раскрыли подробности военной операции в Киеве
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https://россиясегодня.рф
. Официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков сообщил журналистам в пятницу, что подразделения Вооруженных сил РФ блокировали Киев с западного направления. По его... ПРАЙМ, 25.02.2022
экономика, новости, министерство обороны, украина, киев, спецоперация на украине
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 25 фев — ПРАЙМ. Официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков сообщил журналистам в пятницу, что подразделения Вооруженных сил РФ блокировали Киев с западного направления.
По его словам, основные силы ВДВ соединились с подразделениями российского десанта на аэродроме Гостомель и тем самым обеспечили блокирование города.
Конашенков подчеркнул, что армия России не будет наносить никаких ударов по жилым кварталам Киева.
Он также добавил, что подразделения ВС РФ блокировали украинский город Чернигов.