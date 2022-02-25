МОСКВА, 25 фев — ПРАЙМ. ЕС планирует заморозить "активы" президента РФ Владимира Путина и главы российского МИД Сергея Лаврова, пишет газета Financial Times со ссылкой на информированные источники. В Кремле готовы направить в Минск делегацию на переговоры с Украиной

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя призывы в Вашингтоне к заморозке "активов Путина", заявив, что глава государства держит деньги в банке "Россия", который и так под санкциями. Он также отметил, что санкции не болезненны для любого представителя высшего руководства РФ.

"ЕС планирует заморозить активы Владимира Путина и его министра иностранных дел Сергея Лаврова в рамках пакета санкций, который продвигают в пятницу", — говорится в сообщении газеты.

При этом, по данным газеты, вводить для них запреты на поездки, которые часто предусматривают персональные санкции, не планируется.

"Этот вопрос обсуждался лидерами поздно вечером в четверг, и многие из них поддержали эту идею", — пишет издание.

Президент России Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании суверенитета Донецкой и Луганской народных республик, а 24 февраля Россия начала специальную военную операцию по демилитаризации Украины. В ответ западные страны начали новый виток санкционной спирали, раскручивающейся с 2014 года.

Под новые ограничения попали несколько крупнейших банков РФ, включая Сбербанк и ВТБ. Для ряда госкомпаний были затруднены возможности привлечения иностранного капитала. Введены санкции на поставки в Россию высокотехнологичной продукции. Германия остановила сертификацию газопровода "Северный поток 2". Великобритания закрыла полеты для "Аэрофлота".

Также в США и ЕС периодически звучат заявления, что одним из вариантов санкций может стать отключение России от международной системы межбанковских переводов SWIFT, но единства в этом вопросе на Западе нет. Не вводилось и ограничений на экспорт российских энергоносителей.

Власти РФ заявили, что заранее подготовили план действий на случай новой волны санкций и будут оказывать любую необходимую поддержку попавшему под ограничения бизнесу, обеспечивая бесперебойную работу экономики. Российские власти также ведут работу над ответными мерами, но детали пока не известны. Из принятых на сегодняшний день ответных мер – запрет пролетов над Россией британским авиакомпаниям.