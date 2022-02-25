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В ЕС сообщили о подготовке "самых жестких" санкций против России
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Евросоюз согласовал крупнейший в истории пакет санкций против России, он будет болезненным и для стран ЕС, заявил в пятницу канцлер Австрии Карл Нехаммер. "Было принято... ПРАЙМ, 25.02.2022
экономика, мировая экономика, новости, санкции, ес
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
ВЕНА, 25 фев — ПРАЙМ. Евросоюз согласовал крупнейший в истории пакет санкций против России, он будет болезненным и для стран ЕС, заявил в пятницу канцлер Австрии Карл Нехаммер.
"Было принято единогласное решение о крупнейшем пакете санкций в истории Европейского союза, он будет и для нас, государств-членов, частично болезненным", — сказал Нехаммер на пресс-конференции в Вене.