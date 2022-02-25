ВЕНА, 25 фев — ПРАЙМ. Евросоюз согласовал крупнейший в истории пакет санкций против России, он будет болезненным и для стран ЕС, заявил в пятницу канцлер Австрии Карл Нехаммер. Экономист предупредила о трех глобальных вызовах из-за санкций

"Было принято единогласное решение о крупнейшем пакете санкций в истории Европейского союза, он будет и для нас, государств-членов, частично болезненным", — сказал Нехаммер на пресс-конференции в Вене.