МОСКВА, 25 фев — ПРАЙМ. Издание Spiegel сообщило, ссылаясь на данные германских ведомств, что активы граждан РФ, которые могут быть заморожены в Германии в рамках санкций, насчитывают около 25 миллиардов евро. Экономист предупредила о трех глобальных вызовах из-за санкций

По данным Spiegel, среди активов — доли в предприятиях, ценные бумаги, банковские вклады. За 2019 год российские фирмы и частные лица вложили в Германию 8,9 миллиардов евро в виде прямых инвестиций, пишет издание. Среди известных инвесторов назван "Газпром". Отмечается, что реальный объем активов может быть еще больше за счет недвижимости.