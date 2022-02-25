Решетников призвал адаптировать систему поддержки экспорта под новые условия
МОСКВА, 25 фев — ПРАЙМ. Санкциями Запада нанесен заметный удар на потенциал неэнергетического экспорта РФ, необходимо адаптировать систему поддержки экспорта под новые условия, заявил глава Минэкономразвития Максим Решетников.
"Самый заметный удар нанесен по российской системе поддержки экспорта, несырьевого неэнергетического. В первую очередь это связано с санкциями в отношении ВЭБа и группы РЭЦ, и здесь нам в кратчайшие сроки адаптировать систему с тем, чтобы сохранить для экспортеров возможность пользоваться востребованными инструментами поддержки — экспортным кредитование, страхованием, наиболее эффективными видами субсидий", — сказал Решетников на совещании по текущей ситуации в экономике.
Глава Минэкономразвития также отметил, что особую важность приобретает работа над диверсификацией экспортных рынков, продвижение российских товаров и услуг на новые рынки — Латинской Америки, Азии, стран Африки и Ближнего Востока, а также дальнейшая интеграция в рамках Евразийского экономического союза.
Западные страны со вторника вводят в отношении российских финансовых институтов санкции. Так, Минфин США ввел санкции против ВЭБа и его дочерних структур (в их числе РЭЦ). Санкции по линии минфина обычно означают блокирование активов в американской юрисдикции и запрет на сделки для физических и юридических лиц США. Министерство финансов США предписало американским компаниям и лицам завершить операции с попавшим под новые санкции российским банком ВЭБ до 24 марта 2022 года.
https://1prime.ru/state_regulation/20220225/836178941.html