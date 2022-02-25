МОСКВА, 25 фев — ПРАЙМ. Санкциями Запада нанесен заметный удар на потенциал неэнергетического экспорта РФ, необходимо адаптировать систему поддержки экспорта под новые условия, заявил глава Минэкономразвития Максим Решетников. В Минфине заявили об отсутствии рисков финансовой устойчивости в России

"Самый заметный удар нанесен по российской системе поддержки экспорта, несырьевого неэнергетического. В первую очередь это связано с санкциями в отношении ВЭБа и группы РЭЦ, и здесь нам в кратчайшие сроки адаптировать систему с тем, чтобы сохранить для экспортеров возможность пользоваться востребованными инструментами поддержки — экспортным кредитование, страхованием, наиболее эффективными видами субсидий", — сказал Решетников на совещании по текущей ситуации в экономике.

Глава Минэкономразвития также отметил, что особую важность приобретает работа над диверсификацией экспортных рынков, продвижение российских товаров и услуг на новые рынки — Латинской Америки, Азии, стран Африки и Ближнего Востока, а также дальнейшая интеграция в рамках Евразийского экономического союза.

Западные страны со вторника вводят в отношении российских финансовых институтов санкции. Так, Минфин США ввел санкции против ВЭБа и его дочерних структур (в их числе РЭЦ). Санкции по линии минфина обычно означают блокирование активов в американской юрисдикции и запрет на сделки для физических и юридических лиц США. Министерство финансов США предписало американским компаниям и лицам завершить операции с попавшим под новые санкции российским банком ВЭБ до 24 марта 2022 года.