БРЮССЕЛЬ, 25 фев — ПРАЙМ. Главы МИД государств Евросоюза решили включить в списки ЕС по введению ограничений президента России Владимира Путина и министра иностранных дел Сергея Лаврова, сказал глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель на пресс-конференции. США не намерены вводить санкции против нефтяного сектора России

"Мы внесли в списки сегодня президента Путина и министра иностранных дел Лаврова", — сказал он.

Боррель добавил, что ограничения ЕС будут такими же, как по другим физлицам, которые находятся в списках: они касаются, в частности, заморозки активов.

Совет глав МИД стран Евросоюза в пятницу одобрил второй пакет санкций ЕС в отношении России по украинскому кризису. Для вступления в силу он должен быть опубликован в официальном журнале ЕС.