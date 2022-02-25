БРЮССЕЛЬ, 25 фев — ПРАЙМ. Главы МИД государств Евросоюза решили включить в списки ЕС по введению ограничений президента России Владимира Путина и министра иностранных дел Сергея Лаврова, сказал глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель на пресс-конференции.
"Мы внесли в списки сегодня президента Путина и министра иностранных дел Лаврова", — сказал он.
Боррель добавил, что ограничения ЕС будут такими же, как по другим физлицам, которые находятся в списках: они касаются, в частности, заморозки активов.
Совет глав МИД стран Евросоюза в пятницу одобрил второй пакет санкций ЕС в отношении России по украинскому кризису. Для вступления в силу он должен быть опубликован в официальном журнале ЕС.