2022-02-25T21:34:00+03:00
2022-02-25T21:45:44+03:00
2022-02-25T21:34:00+03:00
2022
https://1prime.ru/state_regulation/20220225/836180112.html
Боррель: отключение России от SWIFT не входит в пакет санкций
Экономика
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что пока не планируется отключение России от SWIFT. "Этот вопрос рассматривался, но на данный момент не получил необходимой... ПРАЙМ, 25.02.2022
экономика, новости, swift
https://cdnn.1prime.ru/images/83594/41/835944131.jpg
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83594/41/835944131.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/83594/41/835944130.jpg
1920
1080
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83594/41/835944130.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/83594/41/835944118.jpg
1920
1920
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83594/41/835944118.jpg
https://1prime.ru/oil/20220225/836180144.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
БРЮССЕЛЬ, 25 фев — ПРАЙМ. Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что пока не планируется отключение России от SWIFT.
"Этот вопрос рассматривался, но на данный момент не получил необходимой единогласной поддержки. Это не вошло в пакет (санкций ЕС против РФ — ред.), но есть возможность сохранить эту тему для будущих обсуждений", — ответил он на пресс-конференции на вопрос об обсуждении отключения России от SWIFT.