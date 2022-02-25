БРЮССЕЛЬ, 25 фев — ПРАЙМ. Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что пока не планируется отключение России от SWIFT.

Здание Госдепартамента США в Вашингтоне

США не намерены вводить санкции против нефтяного сектора России

"Этот вопрос рассматривался, но на данный момент не получил необходимой единогласной поддержки. Это не вошло в пакет (санкций ЕС против РФ — ред.), но есть возможность сохранить эту тему для будущих обсуждений", — ответил он на пресс-конференции на вопрос об обсуждении отключения России от SWIFT.