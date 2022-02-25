БРЮССЕЛЬ, 25 фев — ПРАЙМ. Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что пока не планируется отключение России от SWIFT. США не намерены вводить санкции против нефтяного сектора России

"Этот вопрос рассматривался, но на данный момент не получил необходимой единогласной поддержки. Это не вошло в пакет (санкций ЕС против РФ — ред.), но есть возможность сохранить эту тему для будущих обсуждений", — ответил он на пресс-конференции на вопрос об обсуждении отключения России от SWIFT.