МОСКВА, 25 фев — ПРАЙМ. Премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что правительством принято решение произвести государственные внутренние займы в объеме 13,7 миллиарда долларов путем постепенного выпуска военных облигаций. США не намерены вводить санкции против нефтяного сектора России

"Правительство приняло решение произвести государственные внутренние займы в объеме до 400 миллиардов гривен (13,7 миллиарда долларов) путем поэтапного выпуска военных облигаций", — сказал Шмыгаль на брифинге, который транслировал телеканал "112".

Он отметил, что экономика Украины переориентируется в формат работы: "все для фронта, все для победы".

"В связи с военным положением государственная казначейская служба совместно с минфином произведет перераспределение средств, чтобы прежде всего финансировать усиление безопасности и обороны, необходимые первоочередные мероприятия в условиях военного положения и платежи", — отметил он.

Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины рано утром в четверг, 24 февраля. В телеобращении к россиянам президент Владимир Путин заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились с просьбой о помощи". По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.

Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводятся из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает. Позднее Минобороны добавило, что украинские пограничники "никакого сопротивления не оказывают", в ряде случаев украинские военные сдаются и после этого имеют возможность вернуться к семьям.

На утро пятницы, выведено из строя 118 украинских военных объектов, Чернобыльская АЭС взята под контроль. Украинские средства ПВО подавлены, военная инфраструктура военных авиабаз выведена из строя, отмечает Минобороны. Судя по видео в украинских соцсетях и СМИ, разные районы страны, включая окрестности Киева, уже взяли под контроль российские войска. Детальная карта регионов Украины, в которых действуют российские военные, официально пока не публиковалась.