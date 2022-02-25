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В США заявили, что введут санкции против Путина и Лаврова
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США введут санкции против президента РФ Владимира Путина и главы МИД РФ Сергея Лаврова, заявила официальный представитель Белого дома Джен Псаки. Как заявила Псаки на брифинге,... ПРАЙМ, 25.02.2022
экономика, новости, санкции
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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ВАШИНГТОН, 25 фев — ПРАЙМ. США введут санкции против президента РФ Владимира Путина и главы МИД РФ Сергея Лаврова, заявила официальный представитель Белого дома Джен Псаки.
Как заявила Псаки на брифинге, соответствующие действия последуют вслед за аналогичными решениями ЕС.
"США присоединятся к ним и введут санкции против президента Путина, министра иностранных дел Лаврова и членов национальной команды по безопасности", — сказала Псаки.
США не планируют шагов, которые бы закрыли возможности для дипломатической работы с РФ, заявил официальный представитель госдепа Нед Прайс.
"Мы держим дверь дипломатии открытой. Мы никогда не сделаем ничего, что закроет дверь для подлинной дипломатии", — сказал Прайс на брифинге.
Так он ответил на просьбу оценить возможность санкций против российского президента Владимира Путина и главы МИД РФ Сергея Лаврова.