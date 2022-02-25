ВАШИНГТОН, 25 фев — ПРАЙМ. США введут санкции против президента РФ Владимира Путина и главы МИД РФ Сергея Лаврова, заявила официальный представитель Белого дома Джен Псаки. В МИД России оценили новые санкции против Путина и Лаврова

Как заявила Псаки на брифинге, соответствующие действия последуют вслед за аналогичными решениями ЕС.

"США присоединятся к ним и введут санкции против президента Путина, министра иностранных дел Лаврова и членов национальной команды по безопасности", — сказала Псаки.

США не планируют шагов, которые бы закрыли возможности для дипломатической работы с РФ, заявил официальный представитель госдепа Нед Прайс.

"Мы держим дверь дипломатии открытой. Мы никогда не сделаем ничего, что закроет дверь для подлинной дипломатии", — сказал Прайс на брифинге.

Так он ответил на просьбу оценить возможность санкций против российского президента Владимира Путина и главы МИД РФ Сергея Лаврова.