МОСКВА, 26 фев — ПРАЙМ. События на Украине будут иметь далеко идущие экономические и социальные последствия, Всемирный банк координируется с МВФ для их оценки, заявил глава ВБ. 

МВФ

Власти Украины запросили срочное финансирование МВФ

 