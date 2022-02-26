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2022-02-26T00:59:32+03:00

2022-02-26T00:41:00+03:00

2022

https://1prime.ru/state_regulation/20220226/836180879.html

Глава Всемирного банка высказался о последствиях событий на Украине

Экономика

Новости

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https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html

https://россиясегодня.рф

События на Украине будут иметь далеко идущие экономические и социальные последствия, Всемирный банк координируется с МВФ для их оценки, заявил глава ВБ. ПРАЙМ, 26.02.2022

макроэкономика, экономика, новости, украина, всемирный банк, мвф

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Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60

Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60

Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60