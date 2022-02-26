МОСКВА, 26 фев — ПРАЙМ. Международное рейтинговое агентство Moody"s поместило рейтинги России и Украины на пересмотр с возможностью понижения, говорится в релизе агентства.

Агентство поместило суверенный рейтинг России на уровне "Ваа3" и рейтинг Украины на уровне "В3" в список на пересмотр с возможностью понижения рейтинга.

"Такие пересмотры были вызваны… военной операцией России на Украине, которая началась 24 февраля 2022 года. Эти события представляют собой значительное усиление геополитических рисков …, включая более серьезные санкции в отношении России, которые могут повлиять на погашение страной суверенного долга", — объясняет рейтинговое действие агентство.

Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании Донецкой и Луганской народных республик, еще в 2014 году объявивших о своей независимости от Киева, а рано утром 24 февраля Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины. В телеобращении к согражданам Путин заявил, что обстоятельства "требуют решительных и незамедлительных действий", поскольку республики Донбасса обратились с просьбой о помощи. По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима.

По данным Минобороны РФ на вечер 25 февраля, российская армия вывела из строя 211 объектов военной инфраструктуры Украины, в том числе 17 пунктов управления и узлов связи, 19 зенитных ракетных комплексов ПВО С-300 и "Оса", сбила шесть боевых самолетов, вертолет и пять беспилотников. Кроме того, по данным российского военного ведомства, уничтожено 67 украинских танков и других боевых бронированных машин, 16 реактивных систем залпового огня, 87 единиц специальной военной автомобильной техники.