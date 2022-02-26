МОСКВА, 26 фев — ПРАЙМ. Евросоюз с 28 февраля прекращает действие взаимного соглашения с Россией по упрощенной процедуре выдачи виз.

Уточняется, что упрощенная процедура выдачи виз ЕС с указанной даты не будет действовать для обладателей дипломатических паспортов России.