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https://1prime.ru/state_regulation/20220226/836181206.html
ЕС прекращает действие соглашения с Россией по упрощенной выдаче виз
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https://россиясегодня.рф
Евросоюз с 28 февраля прекращает действие взаимного соглашения с Россией по упрощенной процедуре выдачи виз. Уточняется, что упрощенная процедура выдачи виз ЕС с указанной даты не... ПРАЙМ, 26.02.2022
макроэкономика, экономика, новости, евросоюз
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 26 фев — ПРАЙМ. Евросоюз с 28 февраля прекращает действие взаимного соглашения с Россией по упрощенной процедуре выдачи виз.
Уточняется, что упрощенная процедура выдачи виз ЕС с указанной даты не будет действовать для обладателей дипломатических паспортов России.