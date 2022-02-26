Bloomberg: Белый дом попросил у Конгресса 6,4 миллиардв "на украинский кризис"
https://1prime.ru/state_regulation/20220226/836181232.html
Санкции против РФ
В МИД России оценили новые санкции против Путина и Лаврова
Мировая экономика
Глава Всемирного банка высказался о последствиях событий на Украине
Ситуация на биржах
Рубль ощутимо вырос и частично компенсировал обвал четверга
Нефть
США не намерены вводить санкции против нефтяного сектора России
Торги
Биржи США закрылись ростом основных индексов
Банки
ЦБ зафиксирует рейтинги, присвоенные банкам на 1 февраля
Экономика Украины
Власти Украины запросили срочное финансирование МВФ
Северный поток-2
В Бундестаге оценили сроки запуска "Северного потока-2"
Спецоперация России на Украине
В Минобороны России раскрыли подробности военной операции на Украине
Личный кошелек
Эксперт порекомендовал, как тратить сбережения во время неопределенности
Курсы валют
Аналитик дал прогноз, что будет с рублем из-за Донбасса к концу года
https://1prime.ru/state_regulation/20220226/836181232.html
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