МОСКВА, 26 фев — ПРАЙМ. Белый дом попросил у Конгресса США 6,4 миллиарда долларов "на украинский кризис", передает Bloomberg. Псаки озвучила позицию Белого дома по отключению России от SWIFT

"Белый дом попросил конгресс о 6,4 млрд долларов на украинский кризис", — сообщила корреспондент информагентства в Twitter.

Каких-либо подробностей она не привела.