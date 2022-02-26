МОСКВА, 26 фев — ПРАЙМ. Соединенные Штаты введут полные блокирующие санкции против Российского фонда прямых инвестиций из-за событий на Украине, заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки. Евросоюз включил в санкционные списки ЕС Путина и Лаврова

"Министр финансов также введет полные блокирующие санкции против Российского фонда прямых инвестиций – принадлежащей государству финансовой структуры, которая функционирует как суверенный фонд благосостояния, который отвечает за привлечение капитала в сектора российской экономики с высоким потенциалом роста", — написала она в Twitter.

Президент России Владимир Путин сообщил о принятом решении о проведении специальной военной операции с целью демилитаризации Украины. В телеобращении он отметил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи". Президент подчеркнул, что вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего в Киеве режима, и призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.

Позднее Минобороны России подчеркнуло, что российские ВС не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по украинским городам: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы и авиация. В ведомсвте заверили, что гражданскому населению ничего не угрожает.