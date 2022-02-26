МОСКВА, 26 фев — ПРАЙМ. Евросоюз ввел санкции против Министерства обороны России, Службы внешней разведки.

Санкции введены также в отношении ряда оборонных предприятий России, в том числе концернов "Калашников", "Алмаз-Антей" и "Сириус".

В списке — ракетно-космический центр "Прогресс", предприятие "Севмаш" и производитель самолетов "Су" в Комсомольске-на-Амуре.