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https://1prime.ru/state_regulation/20220226/836181595.html
Евросоюз ввел санкции против оборонных структур России и предприятий ВПК
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https://россиясегодня.рф
Евросоюз ввел санкции против Министерства обороны России, Службы внешней разведки. Санкции введены также в отношении ряда оборонных предприятий России, в том числе концернов... ПРАЙМ, 26.02.2022
впк, экономика, новости, евросоюз, санкции против рф, россия
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 26 фев — ПРАЙМ. Евросоюз ввел санкции против Министерства обороны России, Службы внешней разведки.
Санкции введены также в отношении ряда оборонных предприятий России, в том числе концернов "Калашников", "Алмаз-Антей" и "Сириус".
В списке — ракетно-космический центр "Прогресс", предприятие "Севмаш" и производитель самолетов "Су" в Комсомольске-на-Амуре.