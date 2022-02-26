МОСКВА, 26 фев — ПРАЙМ. Финансовая устойчивость в России сохраняется, в том числе благодаря накопленным резервам и низкому уровню госдолга, Минфин РФ продолжит придерживаться ответственной финансовой и бюджетной политики, говорится в сообщении министерства.

"Финансовая устойчивость сохраняется, в том числе благодаря накопленным резервам в сочетании с низким уровнем государственного долга Российской Федерации. Действия, предпринятые Минфином России и Центральным банком, позволили оперативно стабилизировать ситуацию на финансовых рынках. Министерство и дальше будет придерживаться ответственной финансовой и бюджетной политики," — сказано в сообщении.

Международное рейтинговое агентство Moody's в субботу поместило рейтинг России на уровне "Baa3" в список на пересмотр с возможностью понижения, S&P понизило рейтинг РФ в иностранной валюте с "ВВВ-" до "ВВ+".

Президент России Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании суверенитета Донецкой и Луганской народных республик, а 24 февраля Россия начала специальную военную операцию по демилитаризации Украины. В ответ западные страны объявили о новом витке санкционной спирали, раскручивающейся с 2014 года.

ПОСЛЕДНИЕ РЕШЕНИЯ АГЕНТСТВ MOODY`S И S&P ПО РЕЙТИНГУ РОССИИ СВЯЗАНЫ С ГЕОПОЛИТИЧЕСКИМИ ФАКТОРАМИ — МИНФИН

МИНФИН РФ ПРОДОЛЖИТ ПРИДЕРЖИВАТЬСЯ ОТВЕТСТВЕННОЙ ФИНАНСОВОЙ И БЮДЖЕТНОЙ ПОЛИТИКИ — МИНИСТЕРСТВО

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