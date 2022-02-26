МОСКВА, 26 фев — ПРАЙМ. Эмоциональная реакция рынков прогнозировалась и, соответственно, все необходимые меры, чтобы сдемпфировать эту реакцию были предприняты. Об этом рассказал агентству "Прайм" декан экономического факультета РУДН Юрий Мосейкин.

Пока, по его словам, еще не объявлены все те санкционные мероприятия, которые были анонсированы западными "партнерами". Ожидается, что они окажутся максимально жесткими, вплоть до отключения от SWIFT, блокирования счетов российских компаний, санкций в отношении суверенного долга и так далее.

"Прогнозируется, что главными целями вводимых санкций станут, прежде всего, финансовый сектор, банки, металлургические и высокотехнологические отрасли российской промышленности", — подчеркнул Мосейкин.

Но если мы посмотрим на историю вопроса, то, по мнению эксперта, мы увидим, что Россия действительно начала подготовку к развитию событий подобным образом уже достаточно давно. Это и выход из американских долговых гособязательств, и разработка собственной системы межбанковских платежей, и сокращение доли доллара в золотовалютных резервах — она сейчас снизилась до примерно 16%, что меньше доли золота. И, конечно, накопление серьезных резервов в различных фондах, которые, по некоторым оценкам, даже в случае полной блокады, обеспечат не менее двух лет работы нашей экономики.

"Скажутся ли санкции в целом на экономике России? Конечно скажутся, но окажутся они отнюдь не смертельными, как это хотелось бы западным политикам, обещающим в очередной раз "порвать экономику России в клочья". Прецеденты в мире имеются", — подчеркнул декан.

Следует иметь в виду, отметил он, что сегодня мир проходит сырьевой цикл и Запад просто не сможет выключить Россию из мирового рынка, поскольку остро нуждается в нефти, газе, угле, продукции сельского хозяйства. А именно на этих рынках Россия имеет преобладающий характер и заместить ее оперативно просто невозможно. Эксперт объяснил, почему Европа, скорее всего, бросила Зеленского

"Каковы будут последствия санкционных мер против страны, будет зависеть от действий регуляторов по демпфированию рисков, от продолжительности и результатов проводимой спецоперации. Хочется оставаться оптимистом и надеяться на скоротечность этих событий и на возврат к нормальным взаимоотношениям между странами", — подытожил Мосейкин.