МОСКВА, 26 фев — ПРАЙМ. Зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев написал на своей странице "ВКонтакте", что санкции — это миф и фикция и принимают их от политической импотенции из-за неспособности изменить курс России. В Совфеде прокомментировали санкции Запада в отношении руководства России

Он отметил, что ему "глубоко безразличны эти широко разрекламированные ограничения прав за границей", которые принимаются по очевидной причине: "от политической импотенции, возникшей на почве неспособности изменить курс России".

Медведев заявил, что операция по защите Донбасса будет проведена в полном объёме и "эти чудесные запреты, конечно, ничего не изменят". По его словам, операция будет проведена до достижения всех результатов, о которых сказал президент РФ, "ни больше и ни меньше".

В субботу Евросоюз внес в санкционные списки Дмитрия Медведева, премьера Михаила Мишустина, главу МВД Владимира Колокольцева и спецпредставителя президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергея Иванова. Об этом говорится в документе, опубликованном в официальном журнале Евросоюза. Как ранее заявил глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель, ограничения ЕС будут такими же, как по другим физлицам, которые находятся в списках: они касаются заморозки активов.

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