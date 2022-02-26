МИНСК, 26 фев — ПРАЙМ. Согласно сообщению агентства Белта, президент Белоруссии Александр Лукашенко подтвердил готовность предоставить площадку для переговоров по урегулированию на Украине. Зеленский предложил Путину сесть за стол переговоров

"Вот сегодня пусть приезжают. Полностью обеспечим и поможем в этом плане, чтобы предотвратить войну и мясорубку", — цитирует его агентство.

Он отметил, что "дверь открыта в любом месте, хоть во Дворце Независимости (резиденция президента в Минске — ред.)".

Лукашенко также рассказал, что предварительно договорился о проведении переговоров по Украине в Белоруссии. При этом белорусский лидер возмутился. По его словам, в первый день он предложил площадку для переговоров.

"Они должны были приехать завтра. Владимир Путин мне позвонил и сказал… Ну там разные игры идут. Кто в Варшаву, кто в Америку. Слушайте, Киев фактически окружен, а они разглагольствуют", — сказал он.

Ранее президент Украины предложил сесть за стол переговоров. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Россия готова отправить в Минск на переговоры с Украиной свою делегацию. Позднее Песков сообщил, что украинская сторона заявила о пересмотре идеи проведения переговоров с РФ в Минске, выбрав Варшаву, а потом вообще "ушла со связи".