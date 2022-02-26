Лукашенко подтвердил готовность предоставить площадку для переговоров по урегулированию на Украине
МИНСК, 26 фев — ПРАЙМ. Согласно сообщению агентства Белта, президент Белоруссии Александр Лукашенко подтвердил готовность предоставить площадку для переговоров по урегулированию на Украине.
"Вот сегодня пусть приезжают. Полностью обеспечим и поможем в этом плане, чтобы предотвратить войну и мясорубку", — цитирует его агентство.
Он отметил, что "дверь открыта в любом месте, хоть во Дворце Независимости (резиденция президента в Минске — ред.)".
Лукашенко также рассказал, что предварительно договорился о проведении переговоров по Украине в Белоруссии. При этом белорусский лидер возмутился. По его словам, в первый день он предложил площадку для переговоров.
"Они должны были приехать завтра. Владимир Путин мне позвонил и сказал… Ну там разные игры идут. Кто в Варшаву, кто в Америку. Слушайте, Киев фактически окружен, а они разглагольствуют", — сказал он.
Ранее президент Украины предложил сесть за стол переговоров. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Россия готова отправить в Минск на переговоры с Украиной свою делегацию. Позднее Песков сообщил, что украинская сторона заявила о пересмотре идеи проведения переговоров с РФ в Минске, выбрав Варшаву, а потом вообще "ушла со связи".
https://1prime.ru/state_regulation/20220226/836185851.html