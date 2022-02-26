МОСКВА, 26 фев — ПРАЙМ. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что РФ в субботу днем возобновила проведение плана военной операции по демилитаризации на Украине после отказа Киева от переговоров с Москвой. Лукашенко подтвердил готовность дать площадку для переговоров по Украине

Песков также добавил, что президент России в пятницу днем, накануне ожидавшихся переговоров, отдал приказ о приостановке продвижения группировки российских войск по территории Украины. При этом, по его словам, боевые действия в ряде мест продолжались, "имели место столкновения с передвижными группами националистов и бандеровцев, которые использовали лёгкие автомобили и грузовики, где устанавливали ударные средства".