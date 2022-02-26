МОСКВА, 26 фев — ПРАЙМ. Санкции Запада весьма серьезные, но Россия заранее к ним готовилась, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков журналистам. В Германии напомнили о недостатках отключения России от SWIFT

"Санкции весьма серьезные. Санкции, которые последовали за прошедшие несколько дней. Мы также серьезно и заблаговременно к ним готовились", — сказал он.

Россия принимает меры для бесперебойной работы экономики, потенциал есть, добавил Песков.

"Сейчас потребуется дополнительный анализ, координация работы по линии соответствующих ведомств. И разумеется, меры принимаются незамедлительно для минимизации ущерба этих санкций, бесперебойного функционирования всех отраслей нашей экономики, систем нашей экономики. Все возможности, потенциал для этого есть", — сказал он журналистам.

Песков добавил, что этот потенциал был заранее создан. "Он и подготовлен для таких ситуаций", — сказал Песков.

Ранее заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев предупредил о возможности окончательного пересмотра отношений со странами, которые ввели санкции против РФ. Зампредседателя также отметил, что "пора закрывать посольства на амбарные замки, а контакты продолжать, рассматривая друг друга не иначе как в бинокли и оружейную оптику".

Утром в четверг президент РФ Владимир Путин объявил, что принял решение о специальной военной операции РФ по демилитаризации Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи". По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.

Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы и авиация. В министерстве заверили, что гражданскому населению ничего не угрожает. По данным Минобороны РФ на вечер 25 февраля, российская армия вывела из строя 211 объектов украинской военной инфраструктуры.