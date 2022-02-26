МОСКВА, 26 фев — ПРАЙМ. Заместители министров финансов и управляющих центральными банками стран БРИКС на встрече 25 февраля одобрили приоритетные направления работы китайского председательства на 2022 год, отметив сохраняющиеся высокие риски в мировой экономике и неопределенность сценариев развития пандемии, говорится в сообщении Минфина РФ. Россиян предупредили, на что не нужно тратить сейчас свои сбережения

В заседании участвовали замминистра финансов РФ Тимур Максимов и директор департамента международного сотрудничества Банка России Андрей Липин. "В ходе встречи стороны отметили сохраняющиеся высокие риски в мировой экономике и неопределенность сценариев развития пандемии COVID-19. В то же время снижение уровня заболеваемости создает предпосылки для осторожного оптимизма", — сказано в сообщении.

Среди других рисков для экономической и финансовой стабильности отмечена высокая инфляция, во многом спровоцированная продолжительными и массированными мерами поддержки в экономиках крупнейших развитых стран (в первую очередь США, ЕС и Великобритании). "Объявленные ими меры по нормализации монетарной политики могут вызвать отток капитала с развивающихся рынков, волатильность обменных курсов национальных валют, дальнейший рост процентных ставок, что также может отразиться на устойчивости их бюджетов", — указывается в сообщении.

"Инфраструктурная повестка традиционно является одной из приоритетных тем сотрудничества БРИКС. Китайское председательство намерено дополнить свою работу в области государственно-частного партнерства 2017 года, подготовив технический доклад по ГЧП в целях высококачественного развития", — заявляет Минфин.

По линии центральных банков продолжится работа по совершенствованию механизма пула условных валютных резервов и его тестирования при различных сценариях использования. "В рамках исследовательского сотрудничества регуляторы планируют подготовить и опубликовать третий выпуск Экономического бюллетеня БРИКС о восстановлении экономик стран "пятерки" от воздействия пандемии COVID-19", — добавляется в сообщении.

Центральные банки стран БРИКС продолжат наращивать обмен данными о киберинцидентах в финансовом секторе, лучшими практиками и регуляторным опытом в сфере информационной безопасности. "В качестве новой инициативы в 2022 году Народный банк Китая предложил провести два аналитических исследования центральных банков о цифровых валютах центральных банков (CBDC) и переходном финансировании (transition finance)", — говорится в сообщении. Встреча на уровне министров финансов и управляющих центральными банками стран БРИКС пройдет в апреле этого года.