МОСКВА, 26 фев — ПРАЙМ. Официальный представитель МИД России Мария Захарова написала в комментарии Захаровой, опубликованном на портале министерства, что решение Совета Европы приостановить полномочия РФ в организации является политизированным. Права России в Совете Европы были приостановлены

Она отметила, что такое решение стало ещё одним свидетельством того, что Совет Европы "утратил самостоятельность, превратился в послушный инструмент западного блока и его сателлитов, погряз в двойных стандартах".

Захарова добавила, что Россия в ближайшее время определится с ответом на данное решение.

На внеочередном заседании в пятницу Комитет министров Совета Европы проголосовал за приостановку представительства России в этой организации. Формальным поводом стала специальная военная операция, проводимая Россией на Украине. На практике это означает, что Россию лишили возможности участвовать в работе уставных органов Совета Европы.