МОСКВА, 26 фев — ПРАЙМ. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил агентству Рейтер, что страна поддерживает санкции ЕС против России и не будет их блокировать. В Венгрии опровергли данные о препятствовании отключению России от SWIFT

По его словам, Венгрия дала понять, что поддерживает все санкции, поэтому не будет ничего блокировать, она принимает и поддерживает то, о чем премьер-министры Евросоюза способны договориться.

Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что страна не блокировала введение санкций против России, включая отключение от международной системы межбанковских переводов SWIFT.