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2022
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СМИ: Орбан заявил, что Венгрия не будет блокировать санкции против России
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Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил агентству Рейтер, что страна поддерживает санкции ЕС против России и не будет их блокировать. По его словам, Венгрия дала понять, что... ПРАЙМ, 26.02.2022
экономика, новости, санкции против рф, венгрия, виктор орбан
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 26 фев — ПРАЙМ. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил агентству Рейтер, что страна поддерживает санкции ЕС против России и не будет их блокировать.
По его словам, Венгрия дала понять, что поддерживает все санкции, поэтому не будет ничего блокировать, она принимает и поддерживает то, о чем премьер-министры Евросоюза способны договориться.
Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что страна не блокировала введение санкций против России, включая отключение от международной системы межбанковских переводов SWIFT.