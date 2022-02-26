КАЛИНИНГРАД, 26 фев — ПРАЙМ. Калининградская область может жить в режиме энергетического острова, никаких проблем с жизнедеятельностью не будет, сообщил в своём Instagram-аккаунте губернатор Антон Алиханов, выступив с обращением к жителям региона. В Кремле рассказали об отказе Украины от переговоров с Россией

"Калининградская область может жить в режиме энергетического острова, никаких проблем с жизнедеятельностью нет и не будет", — сказал Алиханов.

Ранее калининградские власти сообщили, что воздушной блокады региона при закрытии воздушного пространства странами Прибалтики не будет. Из Калининграда можно будет улететь над нейтральными водами Балтики и Ленинградскую область.

Литовский глава Минтранса Марюс Скуодис ранее отмечал, что министры транспорта всех стран Балтии приняли решение о закрытии воздушного пространства для российских авиакомпаний, правительство Литвы рассмотрит проект в субботу вечером.

Президент России Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании суверенитета Донецкой и Луганской народных республик, а 24 февраля Россия начала специальную военную операцию по демилитаризации Украины. В ответ западные страны начали новый виток санкционной спирали, раскручивающейся с 2014 года.