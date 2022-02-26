МОСКВА, 26 фев — ПРАЙМ. США рассматривают возможность введения санкций против Центрального банка России, окончательное решение еще не принято, сообщают американские СМИ со ссылкой на источники. Песков: Россия готовилась к санкциям заблаговременно

"США рассматривают возможность введения санкций против Центрального банка России", — сообщает агентство Блумберг со ссылкой на неназванные источники. При этом отмечается, что окончательное решение еще не принято.

Утром в четверг президент РФ Владимир Путин объявил, что принял решение о специальной военной операции РФ по демилитаризации Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи". По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.

Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы и авиация. В министерстве заверили, что гражданскому населению ничего не угрожает. По данным Минобороны РФ на вечер 25 февраля, российская армия вывела из строя 211 объектов украинской военной инфраструктуры.

В ответ западные страны ввели очередные с 2014 года антироссийские санкции.

Власти РФ сообщили, что заранее подготовили план действий на случай новой волны санкций и будут оказывать любую необходимую поддержку попавшему под ограничения бизнесу, обеспечивая бесперебойную работу экономики. Помимо этого, власти ведут работу над ответными санкциями, однако детали пока неизвестны.