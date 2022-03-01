МОСКВА, 1 мар — ПРАЙМ. Французский контейнерный перевозчик CMA CGM объявил о приостановке своей работы в России в связи с ситуацией на Украине, сообщает компания.

"Мы продолжаем следить за ситуацией на Украине и черноморском регионе… В интересах своей безопасности группа с сегодняшнего дня решила приостановить все заказы из России до решения о дальнейших действиях", — говорится в сообщении компании.

Отмечается также, что CMA CGM примет необходимые меры предосторожности для защиты своих IT-систем и персональных данных. Компания продолжит наблюдать за развитием ситуации и принимать дополнительные меры по обеспечению безопасности своих сотрудников и перевозимых товаров.

Ранее датский морской контейнерный перевозчик A.P. Moller-Maersk A/S перестал принимать новые заказы в Россию и из России, не являющиеся жизненно необходимыми.

Французская компания CMA CGM S.A. была создана в 1978 году, занимается контейнерными перевозками и судоходством. Компания имеет 755 офисов и 750 складов в 160 странах, обслуживает 420 мировых торговых портов.