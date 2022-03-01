МОСКВА, 1 мар — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал указ "О дополнительных временных мерах экономического характера по обеспечению финансовой стабильности РФ", сообщает пресс-служба Кремля.

"Президент РФ подписал указ "О дополнительных временных мерах экономического характера по обеспечению финансовой стабильности Российской Федерации", — говорится в сообщении.

В частности, Путин запретил со 2 марта вывоз из страны иностранной валюты в сумме, превышающей 10 тысяч долларов.

"Запретить со 2 марта 2022 года вывоз из Российской Федерации наличной иностранной валюты и (или) денежных инструментов в иностранной валюте в сумме, превышающей эквивалент 10 тысяч долларов США и рассчитанной по официальному курсу Центрального банка Российской Федерации, установленному на дату вывоза", — говорится в сообщении.

Путин также установил со 2 марта особый порядок ряда сделок резидентов РФ с иностранными лицами, связанными с недружественными государствами: в этом случае разрешения на рублевые займы и приобретение ценных бумаг и недвижимости будет выдавать правительственная комиссия по иностранным инвестициям, следует из сообщения пресс-службы Кремля.

Президент подписал указ "О дополнительных временных мерах экономического характера по обеспечению финансовой стабильности Российской Федерации".

"Установить со 2 марта 2022 года особый порядок осуществления (исполнения) резидентами следующих сделок (операций) с иностранными лицами, связанными с иностранными государствами, которые совершают в отношении российских юридических лиц и физических лиц недружественные действия (в том числе если такие иностранные лица имеют гражданство этих государств, местом их регистрации, местом преимущественного ведения ими хозяйственной деятельности или местом преимущественного извлечения ими прибыли от деятельности являются эти государства)", — говорится в тексте документа.

Особый порядок сделок резидентов РФ распространяется и на тех, кто находится под контролем указанных иностранных лиц, "независимо от места их регистрации или места преимущественного ведения ими хозяйственной деятельности".

К этим сделкам отнесено предоставление иностранным лицам рублевых займов и приобретение ценных бумаг и недвижимости. Их с лицами из недружественных стран можно будет проводить на основании разрешений правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в РФ, она сможет при необходимости прописывать условия сделок.

Также правкомиссия сможет выдавать разрешения на сделки, которые полностью запрещал указ от 28 февраля: предоставление валютных займов нерезидентам и зачисление валюты на свои счета за рубежом.

Попадают под особый порядок и сделки по приобретению ценных бумаг и недвижимости с иностранными лицами из "нормальных" государств, если они сами приобрели данный актив после 22 февраля у других иностранных лиц — из недружественных государств.

Сделки по приобретению ценных бумаг с лицами из недружественных стран можно будет осуществлять на организованных торгах на основании разрешений, выдаваемых ЦБ РФ по согласованию с Минфином и содержащих условия таких сделок.

Предписанный порядок заключения сделок не распространяется на случаи, когда их стороной являются ЦБ или госорганы РФ.

Документ также уточняет, что кредитные организации вправе переводить валюту на корреспондентские счета в банках-нерезидентах с учетом ограничений, предусмотренных дан