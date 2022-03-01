МОСКВА, 1 мар — ПРАЙМ. Товары компании Apple невозможно приобрести на официальном сайте компании в России, в этом убедилась корреспондент РИА Новости.

В графе "Доставка" написано "в настоящее время недоступно".

Никаких объяснений на сайте не приводится.

При этом ритейлер этой техники в России re:Store предлагает для покупки iPhone 12-й серии и ниже. Смартфоны 13-й серии были в продаже ещё во вторник, серия 13 pro уже была недоступна.

У других неофициальных ритейлеров пока имеется вся линейка товара американский компании.

Президент России Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании суверенитета Донецкой и Луганской народных республик, а 24 февраля объявил о начале специальной военной операции по демилитаризации Украины. В ответ западные страны объявили о новом витке санкционной спирали, раскручивающейся с 2014 года.

Под блокирующие санкции иностранных государств попали ВТБ, Совкомбанк, Новикомбанк, банк "Открытие", Промсвязьбанк и банк "Россия". В пятницу ЦБ РФ сообщил, что карты попавших под "блокирующие" санкции российских банков нельзя использовать в Apple Pay и Google Pay.