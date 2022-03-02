Матвиенко заявила о необходимости "включить мозги" и не допустить паники
Матвиенко: в условиях санкций нельзя допустить подорожания жизненно важных продуктов и товаров
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МОСКВА, 2 мар — ПРАЙМ. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила о необходимости "включить мозги" в текущих условиях беспрецедентных санкций, проанализировать и включить весь потенциал страны, чтобы избежать паники.
"В условиях беспрецедентных санкций в отношении России самое главное — всем включить мозги, проанализировать все, что мешает работе бизнеса, частной инициативе, малому и среднему бизнесу, предпринимателям, включить все наши возможности и потенциал страны и ничем не навредить, чтобы не было паники", — заявила она на заседании Совфеда.
Матвиенко призвала также не допустить подорожания жизненно важных продуктов, лекарств и стройматериалов.
Бизнес должен в текущих условиях осознавать свою ответственность и не ставить во главу угла прибыль. Нельзя давать недобросовестным предпринимателям возможность пользоваться ситуацией.
"Весь бизнес должен стал национальным, помогать и дальше укреплять экономику, не допустить роста цен ни на жизненно важные продукты, ни на лекарства и, в том числе, на строительные материалы", — заявила она.