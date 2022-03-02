МОСКВА, 2 мар — ПРАЙМ. Безработица в Германии в феврале снизилась до 5% с 5,1% в январе, сообщило Федеральное агентство по трудоустройству страны.

Аналитики, опрошенные порталом DailyFX, ожидали сохранения показателя на уровне января.

При этом число безработных в Германии снизилось на 33 тысячи по сравнению с январем и составило 2,312 миллиона человек.

В то же время без учета сезонности уровень безработицы в Германии в феврале снизился до 5,3% с уровня января в 5,4%. Число безработных при этом уменьшилось до 2,428 миллиона с 2,462 миллиона человек.