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Безработица в Германии снизилась в феврале
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Безработица в Германии в феврале снизилась до 5% с 5,1% в январе, сообщило Федеральное агентство по трудоустройству страны. Аналитики, опрошенные порталом DailyFX, ожидали... ПРАЙМ, 02.03.2022
экономика, мировая экономика, новости, германия, безработица
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 2 мар — ПРАЙМ. Безработица в Германии в феврале снизилась до 5% с 5,1% в январе, сообщило Федеральное агентство по трудоустройству страны.
Аналитики, опрошенные порталом DailyFX, ожидали сохранения показателя на уровне января.
При этом число безработных в Германии снизилось на 33 тысячи по сравнению с январем и составило 2,312 миллиона человек.
В то же время без учета сезонности уровень безработицы в Германии в феврале снизился до 5,3% с уровня января в 5,4%. Число безработных при этом уменьшилось до 2,428 миллиона с 2,462 миллиона человек.