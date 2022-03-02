МОСКВА, 2 мар — ПРАЙМ. Цены на авиабилеты за рубеж теперь будут меняться ежедневно, тогда как раньше это происходило раз в неделю, в среду, еще по старым правилам, они уже подорожали более чем на 20%, сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

"Международная ассоциация воздушного транспорта (IATA) из-за резкого изменения курса валют по отношению к рублю перешла на ежедневное обновление внутреннего курса. По нему осуществляются все расчеты между участниками авиатранспортного рынка. Это значит, что стоимость билетов в рублевом эквиваленте будет изменяться ежедневно, а не раз в неделю, как было ранее, когда валютный курс IATA менялся в ночь со вторника на среду", — пояснили в ассоциации.

Эксперты отметили, что в России внутренний курс IATA был привязан к официальному курсу Центробанка по итогам торгов в понедельник с округлением до 50 копеек в большую сторону. "С 23 февраля по 1 марта внутренний курс IATA для доллара был установлен на отметке 77 рублей, для евро — 87,5. Курс IATA для доллара со среды должен был составить 94 рубля, а для евро – 105, что соответствует подорожанию билетов в рублевом эквиваленте на 22% и 20% соответственно", — уточнили в АТОР.

Изменения затронут, в первую очередь, стоимость билетов на рейсы международных авиакомпаний, все еще выполняющих рейсы в Россию. "При нормальном укладе обстоятельств такие изменения касаются и тех рейсов, что российские авиакомпании выполняют за рубеж. Но их судьба в целом настолько туманна, что подорожание билетов – это далеко не самое худшее, что с ними может произойти", — считают в ассоциации.

Эксперты рынка отмечают, что по внутрироссийским направлениям влияние курса рубля на себестоимость также достаточно существенное, так как расходы по владению, содержанию и обслуживанию парка воздушных судов преимущественно номинированы в валюте.

"Ослабление курса национальной валюты на 10 рублей влечет за собой рост себестоимости перевозки на внутренних направлениях в среднем на 500 рублей на одного пассажира в одну сторону…. Нужно принимать во внимание и то, что у перевозчиков сейчас просто нет других способов восполнять выпадающие доходы, кроме повышения цен на внутреннем рынке", — заключили в АТОР.