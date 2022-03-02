МОСКВА, 2 мар — ПРАЙМ. Кабмин РФ предлагает разрешить менять основные условия контрактов при госзакупках товаров по решению властей, следует из сообщения пресс-службы правительства.

Как указано в сообщении, в среду правительство на заседании одобрило проект закона о внесении изменений в отдельные законодательные акты. Документ содержит комплекс социально-экономических мер поддержки граждан и бизнеса.

"Проект закона расширяет полномочия правительства с целью оперативного решения вопросов поддержки экономики. Ключевые положения законопроекта в части закупок товаров для государственных и муниципальных нужд: возможность изменить существенные условия контракта (предмет, цена, срок, порядок оплаты и пр.) по решению правительства, региона или муниципалитета", — говорится в сообщении.

Кроме того, до 31 декабря 2022 года предусмотрены дополнительные возможности закупок у единственного поставщика, а также предусмотрены дополнительные случаи аннулирования штрафов за неисполнение контрактов.

Ранее уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов предлагал в числе мер поддержки малого и среднего бизнеса ввести мораторий на штрафные санкции за нарушение госконтрактов.