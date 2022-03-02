МОСКВА, 2 мар — ПРАЙМ. Крупнейшая мировая розничная сеть торговли одеждой Hennes & Mauritz (H&M) временно приостановила продажи на территории России на фоне ситуации с Украиной, сообщается в пресс-релизе компании.

"H&M Group приняла решение временно приостановить все продажи в России. Магазины на Украине уже закрыты для обеспечения безопасности клиентов и коллег", — говорится в сообщении компании.

Отмечается, что компания следит и оценивает текущую ситуацию, а также ведет диалог с акционерами.

H&M была основана в 1947 году в Швеции. Компания производит и продает одежду. Помимо H&M, также развивает бренды COS, Monki, Weekday и другие. Сеть компании насчитывает около 4,8 тысячи магазинов на 75 мировых рынках, штат сотрудников — около 107 тысяч человек.

Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". В ответ на это США, страны ЕС и ряд других государств ввели новые санкции против России и крупнейших российских организаций.