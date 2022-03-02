МОСКВА, 2 мар — ПРАЙМ. Совет директоров французской Engie заявил, что компания не ведёт промышленную деятельность и не реализует инвестпроекты в России, корпорация подвержена денежному риску в 987 миллионов евро, если оператор газопровода "Северный поток 2" — Nord Stream 2 AG — подаст заявление о банкротстве.

"Совет директоров согласовал следующие пункты: Engie не вовлечена ни в какую промышленную деятельность в России и инвестиционные проекты, реализующиеся на территории России. … Что касается проекта "Северный поток 2", который Engie помогала финансировать с апреля 2017 года вместе с четырьмя другими европейскими инвесторами, то группа как кредитор подвержена кредитному риску в размере 987 миллионов евро, который может повлиять на её счета в случае, если Nord Stream 2 подаст заявление о банкротстве", — говорится в сообщении компании.

Engie будет следовать санкциям Запада, если они затронут поставки газа из России, хотя на газ "Газпрома" пришлось около 20% продаж компании в 2021 году, заявила компания.

"На долгосрочные контракты группы с "Газпромом" в 2021 году приходилось, примерно, 20% от общего объема продаж и потребления газа Engie по всему миру. Если европейские санкции затронут российские поставки, на которые приходится 40% всех потребностей Европы в газе для всех операторов, то Engie будет выполнять такое решение на всех уровнях", — говорится в заявлении.

Она подчеркивает, что в этих исключительных обстоятельствах правительствам и регулирующим органам придется принять меры, учитывая в значительной степени напряженную ситуацию с поставками, которую можно ожидать в 2022-2023 годах. "Группа будет работать рука об руку с властями", — сообщает Engie.

Отмечается также, что портфель долгосрочных контрактов компании включает в себя соглашения с Норвегией, Нидерландами, Россией, Алжиром и США, в том числе поставки сжиженного природного газа. Учитывая это, Engie намерена использовать все возможности для обеспечения надежности своих поставок.

Ранее представитель швейцарского кантона Цуг, в котором находится штаб-квартира компании, Сильвия Тальманн-Гут сообщала РИА Новости, что Nord Stream 2 AG пока не подала заявление о банкротстве. При этом компания уведомила власти кантона о том, что уволила всех сотрудников, в общей сложности 106 человек.

При этом Nord Stream 2 AG сообщила, что не подтверждает сообщения СМИ о своем банкротстве.