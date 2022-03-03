МОСКВА, 3 мар — ПРАЙМ. Если британская компания OneWeb не пойдёт на требования Роскосмоса по предоставлению гарантий неиспользования спутников в военных целях, а также выходе британского правительства из состава акционеров, то запуски спутников будут отложены и OneWeb ждёт банкротство, заявил РИА Новости эксперт в области космонавтики Андрей Ионин. Роскосмос предупредил о приближении к Земле большого астероида

"Если они попытаются переориентировать свои запуски на другой носитель, пока ещё даже непонятно какой, то на это уйдет года два. К тому времени Starlink (группировка интернет спутников компании SpaceX Илона Маска – ред.) развернет еще несколько тысяч аппаратов и места для OneWeb на рынке не останется. Шансов на то, что после такого OneWeb сможет существовать, на мой взгляд, особо нет – компании придётся объявлять о банкротстве", — заявил он.

Запуск британских спутников связи OneWeb госкорпорацией "Роскосмос" планировался 5 марта, однако с учётом сложившейся ситуации, глава госкорпорации Дмитрий Рогозин назвал условия запуска космических спутников: выход британского правительства из состава акционеров компании "OneWeb", а также юридические гарантии того, что спутники компании не будут использоваться в военных целях, а их сервисы не будут предоставлены военным ведомствам.

"Требования Роскосмоса в данной ситуации абсолютно закономерны, было бы даже странно, если бы госкорпорация эти требования не предъявила. В случае, если пуск будет отложен, оставить спутники на космодроме будет правильно со всех точек зрения", — даёт свою оценку Ионин.

Эксперт считает, что OneWeb "безусловно не даст подобных гарантий" и запуск спутников будет отложен.

Спутники OneWeb предназначены для создания космической системы связи, обеспечивающей высокоскоростной доступ в интернет в любой точке Земли. OneWeb собирается к июню 2022 года развернуть полную группировку первого поколения.

Согласно ранее опубликованным планам, для выведения спутников OneWeb в 2022 году планировалось шесть пусков ракеты "Союз" с Байконура, а также один, уже проведенный, пуск с космодрома Куру во Французской Гвиане.