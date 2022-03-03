МОСКВА, 3 мар — ПРАЙМ. Правительство РФ внесло в Госдуму проект о масштабной амнистии капитала, документ опубликован в думской электронной базе. В Госдуму внесен проект, продлевающий сроки уплаты налогов

Соответствующие поправки предлагается внести в Уголовный кодекс.

"Проект федерального закона "О внесении изменения в статью 761 Уголовного кодекса Российской Федерации" разработан в связи с проектом федерального закона "О внесении изменений в Федеральный закон "О добровольном декларировании физическими лицами активов и счетов (вкладов) в банках и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", — говорится в пояснительной записке к документу.

Отмечается, что проектом федерального закона "О добровольном декларировании физическими лицами активов и счетов (вкладов) в банках и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" предусматривается осуществление четвертого этапа добровольного декларирования имущества и счетов в банках, обеспечение правовых гарантий сохранности капитала и имущества физических лиц, защиту их имущественных интересов.

Ранее министр финансов Антон Силуанов сообщил, что Минфин РФ подготовил более масштабную, чем в предыдущие годы, амнистию капитала. Премьер-министр Михаил Мишустин пояснял, что к параметрам, которые применялись во время третьего этапа амнистии капитала, на новом этапе добавится возможность декларирования наличных денежных средств, также в законе вместо "ценных бумаг" появится определение "финансовые активы" — можно будет легализовать не только акции или облигации, но и производные финансовые инструменты.